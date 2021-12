Nuovo appuntamento con il Fantini Club di Cervia, si parla di marketing sportivo

“Il Marketing Sportivo” sarà il tema affrontato questa settimana dal giornalista Lorenzo Dallari nell’incontro di questa sera, 6 dicembre, alle ore 21. Sarà un’occasione per analizzare i risultati del 2021 dal punto di vista del marketing sportivo e per discutere sulle iniziative future da parte di alcune delle aziende più importanti d’Italia in prospettiva del 2022:dalla Lega Serie A Calcio, al campionato di basket, fino al Fantini Club come centro delle attività sportive. Di questi argomenti si parlerà insieme agli illustri ospiti: Vito Cozzoli (Presidente e AD di Sport e Salute), Alberto Federici (Direttore Marketing UnipolSai), Michele Ciccarese(Direttore Commerciale e Marketing Lega Serie A Calcio), Giovanni Palazzi (Presidente e Amministratore Delegato di Stageup) e Claudio Fantini (Fantini Group).

Una puntata, questa, che vedrà inoltre l’intervento del fisioterapista del CDI Luca Marcheggiani, il quale darà preziosi consigli su come prepararsi per la stagione sciistica.

