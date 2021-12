Nella chiesa di San Gabriele a Lugo, l’incontro “Resurrezione: fatto o leggenda?”, venerdì 10 dicembre

Si terrà venerdì 10 dicembre il quinto dei sei appuntamenti del ciclo di incontri “I Venerdì di San Gabriele”, organizzato dall’omonima parrocchia lughese in vista dell’inaugurazione della chiesa restaurata.

L’edificio religioso situato nel quartiere Lugo Est è stato infatti sottoposto a un significativo intervento di riqualificazione, sia dell’esterno che degli spazi interni.

L’iniziativa di venerdì 10 avrà per tema: “Resurrezione: fatto o leggenda?”; relatore sarà il prof. Gilberto Zappitello, docente dell’Università per Adulti di Lugo.

L’incontro si svolgerà all’interno della chiesa, in via don Bosco a Lugo, alle ore 20.30.