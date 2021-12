Al prometeo di Faenza con MoMa, Michele Dotti e Giordano Sangiorgi per “l’ecofuturo che vogliamo”

Sabato 11 dicembre dalle 20,45 il circolo Arci Prometeo di Faenza propone una serata per riflettere insieme sulle grandi sfide ambientali e sulle opportunità che queste possono aprirci. Per capire come andare oltre il “bla bla bla” dei potenti dell’ultima COP26, creando dal basso sostenibilità e migliorando la nostra vita. Interverrà durante la prima parte dell’evento Michele Dotti, educAttore e Direttore di “L’Ecofuturo Magazine”.

A seguire il live dei MoMa, band alternative rock sempre in prima fila per quanto riguarda il tema della tutela ambientale. Presentazione della serata a cura di Giordano Sangiorgi.

Ingresso con tessera ARCI e Green pass da esibire all’entrata del circolo.