Al centro sociale La Quercia di Ravenna un incontro su identità digitale e fascicolo sanitario elettronico

Lunedì 13 dicembre si svolgerà un incontro pubblico al centro sociale La Quercia in via Medaglie d’Oro a Ravenna, alle 14,30, per spiegare il funzionamento dell’identità digitale e le funzioni del fascicolo sanitario elettronico.

All’incontro interverranno Roberto Gusella, segretario della lega Spi Cgil Ravenna, e i referenti del servizio per l’accesso dell’Ausl Romagna. Presiede l’incontro Vincenzo Fuschini, presidente di Federconsumatori Ravenna.

Green pass obbligatorio come da norme vigenti.