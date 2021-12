Ragazzi sempre senza mascherina sul treno Rimini-Faenza. Inciviltà e mancanza di rispetto

Vorrei segnalare un episodio di inciviltà e mancanza di rispetto.

Qualche tempo fa sulla linea ferroviaria Rimini Faenza, alla stazione di Granarolo Faentino sono saliti un gruppo di ragazzi, studenti delle superiori, tutti senza mascherina o con la mascherina abbassata. Quando gli ho fatto presente che sarebbe stato il caso di indossarla correttamente, mi hanno risposto di non rompergli le scatole ( ovviamente utilizzando un altro termine).

Dal quel giorno quando salivano sul treno si divertivano a togliersela ironizzando sull’essere No vax , facendomi il verso o facendo partire registrazioni dal telefonino con bestemmie e parolacce, come se si trattasse di una provocazione o una sfida.

Oggi, mentre ero in prossimità delle porte, in attesa di scendere alla stazione, mi si sono avvicinati, senza rispettare neppure la minima distanza di sicurezza, in due senza mascherina, ridendo come se fosse un gioco.

Mi chiedo se queste persone leggano le notizie, si rendano conto che i contagi sono in aumento e quello che tutti stiamo rischiando in questo momento. Alla loro età dovrebbero avere un briciolo di cervello, sul treno ci sono le telecamere, sarebbe forse opportuno individuarli e fargli capire la gravità delle loro azioni.

Lettera firmata