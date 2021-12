Mingozzi (PRI): “Nuove speranze a Ravenna per Co2 e Gas”

“Il positivo andamento dell’economia ravennate che registra a fine anno una crescita del 7% grazie soprattutto agli indici di ripresa delle costruzioni, industria, porto ed esportazioni fanno ben sperare per un 2022 di crescita ulteriore – afferma Giannantonio Mingozzi della segreteria del PRI – . Ma se l’industria ravennate e l’economia delle famiglie potessero contare su di un minor costo dell’energia e bollette meno salate probabilmente il miglioramento economico e la tenuta occupazionale diverrebbero ancora più certi e favorevoli, come afferma anche il sindacato UIL di Ravenna “con minori spese di contenimento e l’utilizzo delle risorse energetiche dell’Adriatico che garantirebbero più posti di lavoro evitando così il quotidiano fabbisogno pubblico per tagliare l’aumento dei prezzi” .

“In proposito è molto positivo che Eni abbia affidato la progettazione dell’impianto pilota per la cattura della Co2 a Maire Tecnimont al largo di Casal Borsetti – prosegue Mingozzi – gli investimenti sull’anidride carbonica sono fondamentali per la riduzione delle emissioni di gas serra e per la decarbonizzazione e rappresentano un atto di fiducia verso il comparto dell’oil&gas ravennate e per le imprese tecnologicamente più avanzate che ne sono protagoniste.

“Sono sicuro che anche il progetto “Versalis” che coinvolge la Rosetti Marino e Baker Huges verrà realizzato nei prossimi mesi facendo di Ravenna un campo sperimentale sulla Co2 che non ha pari in Italia – conclude – . Lo stesso ministro Cingolani apprezza l’intenzione della Commissione Europea di inserire nella lista delle fonti pulite il gas naturale; c’è da augurarsi quindi che si ricominci ad estrarre il nostro gas dai giacimenti dell’Adriatico per garantire un 2022 di crescita ulteriore e di maggiore tranquillità per imprese e società civile”.