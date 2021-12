Concerto di Natale in streaming dedicato a tutte le Pediatrie della Romagna

Il Centro Studi G.Donati invita al Concerto di Natale in streaming dedicato e in collegamento con tutte le Pediatrie della Romagna

Il “Centro Studi G.Donati” per il volontariato di Ausl Romagna, in collaborazione con l’Ass.ne Magicamente Mozart e la scuola Media P.Zangheri di Forlì, propone il Concerto di Natale “Il Flauto Magico” a tutte le Pediatrie della Romagna. L’evento si terrà in streaming il giorno mercoledì 22 dicembre, alle ore 16. Sarà una occasione di scambio di auguri tra i ragazzi flautisti della scuola media P. Zangheri diretti dal Prof. Yuri Ciccarese e i bambini ricoverati di tutte le pediatrie degli ospedali della Romagna. In quell’occasione verrà presentato il Progetto musicale “Il Dottor Amadeus e le sue note miracolose” con l’auspicio di poterlo proporre in presenza nei reparti pediatrici dell’Ausl Romagna, nella primavera 2022.

Sarà possibile assistere alla manifestazione in streaming, compilando il form a questo indirizzo https://docs.google.com/forms/d/1mBsYUTmHu4s7AvF2BYJ7QjAJpEYID86MCIhIk5iBWDY/viewform?edit_requested=true, entro le ore 12 del 21 dicembre.

” Il flauto magico – spiega il dottor Francesco Landi, coordinatore del Centro Studi G. Donati – è un progetto musicale dedicato a tutti i bambini ricoverati nei Reparti di Pediatria degli Ospedali dell’AUSL Romagna e ai bimbi “ospiti” delle Case Famiglia del territorio romagnolo. Con questa iniziativa, l’Associazione MagicaMenteMozart aps e il suo Presidente Yuri Ciccarese intendono dare un prezioso contributo di solidarietà alle istituzioni che curano i piccoli malati e ai loro familiari, portando nei luoghi della sofferenza momenti musicali di svago e di piacere, intesi come un modo per modificare la percezione dei luoghi, dei tempi e dei risvolti della malattia, oltre al rappresentare, anche per gli operatori, una possibilità di “allargare” il concetto di “cura” nel senso etimologico del termine che va al di là della terapia stessa”.