DOMINANZE PATRIARCALI / 7 / Quante vale la vita di una donna? “Mi farà ammazzare per duemila euro”, aveva detto Ilenia Fabbri

20 dicembre 2021, Corte d’Assise di Ravenna, processo per il femminicidio di Ilenia Fabbri. “Mi farà ammazzare per duemila euro”, aveva detto Ilenia Fabbri ad una delle sue amiche, Monica G., una delle tre testimoni sentite nell’udienza di oggi, la settima, “La mia vita vale così poco per lui…”.

Quanto vale la vita di una donna? In euro, intendo. “Aveva una gran paura di lui, lei non valeva niente… non era niente”, continua l’amica di Ilenia. La vita di Ilenia Fabbri non valeva niente. Questo le aveva detto suo marito. Era un niente.

Ilenia inebriata dal suo sogno d’amore ci ha creduto per anni. Fino a che suo marito ha fatto naufragare il suo sogno. Botte, strattoni. Così l’ha annientata. O meglio, era sicuro di averla annientata. Invece no. Ilenia si è rialzata con tutta la forza che forse non sapeva di avere. Forse la prima scossa è stato il pensiero di sua figlia.

Ha cercato aiuto. Ha capito una cosa fondamentale: a volte da sole non ce la si può fare. E ha chiesto. Alle amiche, al pronto soccorso, ai carabinieri, al centro antiviolenza SOS Donna, la sua avvocata? Forse un poco d’aiuto l’ha ricevuto da ciascuno di loro. Sia come sia, si è rialzata e ha preso in mano la propria vita.

Si è sentita una persona capace di pretendere il rispetto dei propri diritti. In diritto anche di amare di nuovo. Perché no? Stefano Tabanelli: un amore non invasivo, rispettoso, gioioso, che non la opprime, forse è un nuovo sogno d’amore.

Prima, però, per Ilenia viene sempre sua figlia. Nessuna stabile convivenza. Ce lo racconta l’amica Stefania V.: “Stefano si trasferiva da lei solo quando Arianna dormiva da suo padre… lo faceva per rispetto della figlia!”

Traggo spunto dalla testimonianza di Sandra B., una delle amiche di Ilenia. Ilenia, senza lavoro e senza soldi, è davanti al frigorifero vuoto. “Era preoccupata, diceva che non sarebbe arrivata viva al 26 febbraio”, data d’inizio della causa di lavoro. “Aveva problemi economici per mangiare. Io avevo mio padre che non stava bene”.

Come succede fra amiche che vogliono il bene dell’altra, nel momento del bisogno, ci si dà una mano, che vale più di una complice stretta affaristica. Una aiuta l’altra. L’una allunga una sportina con qualche cosa da mangiare, l’altra assiste il genitore dell’amica oberata di lavoro. Ilenia Fabbri era un’amica, era una madre. Era una donna. E quanto amore e dedizione ci mettiamo noi donne per alleviare il dolore altrui?

D’altra parte, con questo stereotipo siamo state cresciute. Come se la cura fosse un appannaggio naturale delle femmine, mentre si tratta solo di un dettame della cultura patriarcale che ci governa tutti, uomini e donne. Come se ai maschi competesse parlare di guerra, di dominio. Di Potere. Di morte.

Me li immagino i Compagni di Moto contrattare sul prezzo della vita di una donna, come se si trattasse di un affare qualunque: una casa, un podere, una Moto.

Claudio Nanni voleva evitare di essere condannato a risarcire a Ilenia Fabbri quanto le aveva negato per il lavoro di una decina d’anni mai retribuito nella sua autofficina. La richiesta era di 500 mila euro. Detratti i duemila che ha confessato di aver promesso a Pierluigi Barbieri solo per “spaventarla”. Avrebbe risparmiato 498 mila euro!

Il padre pensa anche alla figlia. Deve allontanarla da casa quella mattina del 6 febbraio, non per proteggerla dall’assistere allo sgozzamento di sua madre, ma per pre-costituirsi un alibi. Per farla franca.

Barbieri, un killer di professione, lui sì che sa invece quanto va sul mercato un omicidio su commissione, almeno varie decine di migliaia euro. Si accordano, ha confessato Barbieri dopo l’arresto, su 20 mila euro. Più un’auto usata, che al Killer deve essere sembrata un’aggiunta accettabile, tanto per avere l’ultima parola.

Un prezzo da veri Compagni di Moto. Probabilmente l’accordo è senza stretta di mano. L’affare è fatto. Uno ”non voleva sporcarsi le mani”, aveva detto Ilenia all’amica Sandra B., l’altro le mani le aveva già sporche, come risulta dai suoi precedenti penali.

L’avvocato Francesco Furnari, difensore di Claudio Nanni, conclude ogni esame delle amiche di Ilenia con le stesse domande: “Conosceva Claudio Nanni? Ha mai assistito a discussioni fra Ilenia Fabbri e Claudio Nanni? Li ha mai visti litigare?”.

Nove no e nove punti esclamativi, confermano il sottotesto contenuto nelle domande. Se nessuno li ha visti litigare, forse Ilenia Fabbri se l’era inventato. Forse era una visionaria. Eccolo il ribaltamento dei ruoli! La vittima diventa colpevole e il colpevole vittima. Come nella maggioranza dei processi sulla violenza degli uomini contro le donne o per il femminicidio di una donna da parte di un partner o ex.

Esco dall’aula della Corte d’Assise portando con me una sordida rabbia.

Oggi l’udienza è durata poco più di un’ora e mezza. Solo tre testimoni sono stati sentiti. Tre del gruppo delle amiche di Ilenia.

La prossima udienza è stata fissata il 13 gennaio 2022. Solo allora ci sarà l’esame dei due imputati. Fra ventiquattro giorni. 24 giorni ancora prima di sentire la versione di un padre che ha ucciso la madre della propria figlia, secondo l’accusa scaturita dalle prove emerse nel processo. Ma si può?

Vedo una ragazza che non ha pace. Ho davanti agli occhi il suo corpo che trema da 318 giorni. Dal 6 febbraio 2021. Senza tregua. Mi chiedo dove sia finita la comprensione umana per la sofferenza delle persone.

Sento la mancanza di cuore, l’incuria per la sofferenza per chi resta in balia della lentezza della giustizia. Anche la lentezza della magistratura è violenza.

Ancora una volta sulle donne che il cuore ce l’hanno in testa.