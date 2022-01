Cervia. Torna l’iniziativa culturale “Scrivile”, promossa dall’associazione Francesca Fontana

Dopo il successo di partecipazione ottenuto negli scorsi anni l’associazione di promozione sociale Francesca Fontana, ripropone l’iniziativa culturale “Scrivile”, giunta all’ 8^ edizione.

Il progetto, in collaborazione con Linea Rosa Ravenna, Sportello donna Cervia, l’Istituto Friedrich Schürr, il Parco della salina, la Libera Università degli Adulti di Cervia, le testate giornalistiche il Resto del Carlino, Corriere di Romagna e Cervianotizie.it e con il patrocino dell’amministrazione comunale di Cervia e il Comune di Russi, punta ad offrire un pensiero alle donne attraverso una composizione scritta: racconto breve, lettera o poesia.

“Scrivile” vuole essere un’occasione per un saluto, un ringraziamento, un pensiero positivo un messaggio d’amore per una donna già nota o una tra le tante donne che non sa ancora di essere speciale; per un affetto che non c’è più, per una figura femminile che ha lasciato un segno indelebile nella nostra storia, cultura, sport e nella nostra vita! – spiegano dall’Associazione. Il tema: Le mie parole per te! Donne e l’universo femminile.

Gli elaborati, possono essere scritti in italiano o in “dialetto romagnolo” e dovranno avere un massimo di venti righe o max 2000 caratteri. I partecipanti dovranno scrivere a quale sezione parteciperanno fra le seguenti categorie: Poesia, Racconto breve o Lettera sezione Italiano e sezione dialetto romagnolo (max 2 elaborati per categoria – vedasi il regolamento)

La novità di quest’anno è la sezione dedicata alla fotografia e l’immagine, attraverso cui si potrà rappresentare il tema in concorso.

Gli elaborati dovranno pervenire improrogabilmente entro il giorno 31 marzo 2022. Gli autori meritevoli del riconoscimento, che potranno essere più di uno, saranno premiati come previsto dal regolamento del concorso allegato al presente comunicato.

Per recapitare gli “elaborati” utilizzare esclusivamente la mail: associazionefrancescafontana@gmail.com, e seguire le indicazioni del regolamento – per saperne di più sul concorso delle scorse edizioni visitate il sito internet:www.associazionefrancescafontana.it – eventi – scrivile 2020

L’associazione si riserva altre forme di gratificazione per valorizzare i lavori che verranno comunque presentati o premiati.