Primi fiocchi di neve del 2022 su Faenza. Le previsioni meteo l’avevano annunciato e così è stato. Nella tarda mattinata di oggi, domenica 9 gennaio, quella che era iniziata come una pioggerellina di inizio gennaio, si è trasformata in una nevicata, che ha iniziato ad imbiancare il territorio faentino ( FOTO Gianni Zampaglione).

Dalla mezzanotte del 10 gennaio 2022 fino alle 00:00 del 11 gennaio 2022 è attiva per tutto il territorio provinciale l’allerta GIALLA per vento e per stato del mare: Per lunedì 10 gennaio è prevista un’intensa ventilazione dai quadranti settentrionali che interesserà in particolare il settore orientale della regione con venti di burrasca moderata (62-74 km/h) e temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. Mare al largo delle coste meridionali da molto mosso ad agitato in serata.

Possibili nevicate residue o pioggia mista a neve sul settore orientale della regione.