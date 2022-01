Stefano Versari (Lega Cervia): “necessari i lavori su viale Nullo Baldini. Serve una protezione per evitare nuove tragedie”

“Purtroppo devo denunciare in seguito alle varie promesse da parte dall’assessorato competente, la mancata realizzazione dei lavori su viale Nullo Baldini, tra Lido di Savio e Milano Marittima, dove un giovane ragazzo, due anni fa, perse la vita finendo con la sua automobilina nel canale che costeggia la via”. A parlare è il segretario della Lega di Cervia, Stefano Versari.

“Servirebbe una protezione di qualche metro per evitare altre tragedie. Ma si aspetta ancora. Benchè la strada non sia competenza del Comune di Cervia credo che l’amministrazione comunale possa fare pressioni sulla provincia e sulla Regione come effettivamente fu a suo tempo promesso dal assessore competente” prosegue.

“Si tratterebbe di una modifica che comporta poca spesa e può essere determinate per la sicurezza in quel punto. Credo lo si debba a Lorenzo e alla sua famiglia, in particolar modo alla mamma Roberta” conclude Versari.