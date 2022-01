Russi. Il Natale in uno scatto: ecco i vincitori del contest fotografico a tema natalizio

È giunto al termine il contest fotografico natalizio “Il Natale in uno scatto”, indetto dal Comune di Russi per selezionare le migliori fotografie realizzate durante queste festività a Russi e nelle frazioni.

Ben 52 le foto partecipanti, 3 i vincitori. Sono questi i numeri dell’edizione 2021/2022 che ha decretato la rosa dei premiati:

1° classificata: Francesca Collina che si aggiudica due biglietti per lo spettacolo “Pulcinella, uno di noi” della rassegna di danza 2021/2022 del Teatro Comunale di Russi e una copia del libro “Storia di Russi”.

2° classificato: Loris Ruscelli che si aggiudica un biglietto per lo spettacolo “Pulcinella, uno di noi” della rassegna di danza 2021/2022 del Teatro Comunale di Russi e una copia del libro “Storia di Russi”.

3° classificato: Hendrik Conti che si aggiudica un biglietto per lo spettacolo “Pulcinella, uno di noi” della rassegna di danza 2021/2022 del Teatro Comunale di Russi.

La premiazione avverrà giovedì 13 gennaio alle ore 15:00 presso la Sala del Consiglio Comunale, in piazza Farini 1. In caso di impossibilità a presentarsi, il premio potrà essere ritirato presso l’Ufficio Cultura del Comune di Russi, in via Cavour 21, durante gli orari di apertura.

Per info:

Ufficio Cultura – Comune di Russi

Tel. 0544 587642

mail: cultura@comune.russi.ra.it

www.comune.russi.ra.it