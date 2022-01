Il 17 gennaio, Sant’Antonio Abate protettore dei ceramisti. A Faenza apre la nuova bottega di Mondial Tornianti Gino Geminiani

Il 17 gennaio ricorre Sant’Antonio Abate, protettore dei ceramisti. “A Faenza e in tante altre città ceramiche italiane, da secoli, questa giornata è considerata una festa, un momento di ringraziamento e di comunità – ricorda il sindaco di Faenza, Massimo Isola -. Da anni questa è anche una giornata di incontro e di confronto, che da sempre dedichiamo allo stare insieme tra operatori e artigiani del mondo della ceramica”.

“Anche quest’anno abbiamo ritenuto opportuno non organizzare eventi, ma non vediamo l’ora di tornare a vivere questa ricorrenza come eravamo soliti fare – prosegue, spiegando che “l’unico appuntamento della giornata, molto importante, è l’apertura della nuova bottega di Mondial Tornianti Gino Geminiani, un grande spazio di valorizzazione artigianale”.