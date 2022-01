Rai News 24 in diretta dal Porto di Ravenna

Questa mattina, 19 gennaio, una troupe di Rai News 24/Economia ha dedicato alcuni servizi al porto di Ravenna ed alle prospettive di crescita legate ai lavori del nuovo Hub portuale.

In una serie di interviste, (in parte andate in onda in diretta, e l’intero servizio previsto alle 17:30 di oggi sul canale 48 del digitale terrestre e nei prossimi appuntamenti della rubrica Economia) il sindaco Michele de Pascale ed il presidente dell’Autorità Portuale Daniele Rossi hanno sottolineato l’impegno delle istituzioni e di tutta la città a sostegno del porto; a partire dal programma dei lavori, con notevoli investimenti, previsti a breve per accrescere la competitività del nostro scalo nella qualità dei servizi con nuove banchine, l’approfondimento dei fondali e gli interventi in Trattaroli. In Terminal Container il presidente Giannantonio Mingozzi ha evidenziato l’importanza

di nuovi investimenti, quali una nuova gru di banchina, che gli azionisti Sapir e Contship hanno deciso per un importo di 8 milioni di euro. Luca Grilli, della Compagnia portuale, ha sottolineato come, nonostante il caro energia, il porto di Ravenna sia tra gli scali italiani che conferma il migliore trend di crescita degli ultimi due anni.