Nouvelle Maison de Beauté è nuovo partner dell’Olimpia Teodora

L’Atelier Estetico Nouvelle Maison de Beauté si trova a Ravenna, in via Port’Aurea, 14. Oltre alla tradizionale estetica di base, offre staff qualificato, medico e non, preparato nell’estetica avanzata, nella preparazione sportiva e fitness, naturopatia, nutrizione e alimentazione. Tutte questo sarà messo a disposizione delle ragazze della squadra, che a breve faranno visita all’Atelier.

Olimpia Teodora ringrazia Nouvelle Maison de Beauté “per il sostegno e invita tutti i propri tifosi a visitare il sito web maisondebeaute-ravenna.it per saperne di più”.