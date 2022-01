Perini (Lista de Pascale Sindaco): “Valorizzare il ponte di Augusto in via Salara. Oggi c’è solo una lapide a ricordarlo”

Daniele Perini, capogruppo comunale della “Lista de Pascale Sindaco” ha presentato un’Interrogazione con richiesta di risposta in consiglio comunale in merito al “Ponte di Augusto in Via Salara”.

Il capogruppo definisce “clamoroso” il caso del Ponte di Augusto di via Salara: il manufatto, portato alla luce in più occasioni, alla fine è stato seppellito, con soltanto una lapide a ricordarlo.

Pertanto Perini chiede “di conoscere quale possa essere il futuro del ponte e se sia possibile studiare modalità opportune per una sua riesposizione e valorizzazione. Chiede inoltre “di provvedere a rendere almeno più dignitosa la lapide che ne ricorda la presenza al visitatore e al cittadino”.

Sempre in relazione al tema “Ravenna da tutelare e da trasmettere” Perini chiede a Sindaco e Giunta di provvedere all’apposizione di una targa nel voltone di accesso a Piazza Garibaldi.

“E volt Parell” deve la sua denominazione popolare alla presenza, uno accanto all’altro, del “voltone” e della “bottega” detta de’Perelli, Parelli il sellaro. Spiega Perini