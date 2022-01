Cicloescursione di Fiab Ravenna sabato 29 gennaio. Il tema sarà la Giornata della Memoria

Per l’uscita di sabato 29 gennaio FIAB Ravenna sarà a Lugo, in occasione della Giornata della Memoria.

Nella lunga storia della presenza ebraica in Romagna, Lugo, luogo di mercati e fiere di notevole importanza che permettevano un notevole afflusso di moneta circolante, è stata sede fino alla seconda guerra mondiale di un’importante Comunità ebraica. Ne è dimostrazione il cimitero ebraico che si trova poco distante dal centro storico, che testimonia la numerosa comunità ebraica locale dal ‘500 fino al secolo scorso.

Prevista una visita alla mostra “Auschwitz-Birkenau 1940-1945” allestita presso le Pescherie della Rocca di Lugo. La visita sarà accompagnata da un podcast che illustrerà l’allestimento direttamente dalla voce della curatrice Laura Fontana, storica della Shoah e responsabile del Mémorial de la Shoah per l’Italia. La mostra, con una ricca documentazione di immagini, in 31 pannelli ricostruisce la storia del complesso di Auschwitz.

L’uscita è organizzata con intermodalità treno+bici: Lugo sarà raggiungibile in treno, quindi il punto di ritrovo è la Stazione di Lugo alle ore 10:15. Per il rientro a Ravenna ci sarà l’accompagnamento FIAB in bicicletta.

Il percorso è di circa 30Km su asfalto e sterrato, su ciclabili e strade a basso scorrimento.

E' obbligatorio il green pass.