Esposito (Fratelli d’Italia Ravenna) su rischio caduta rami: “Servono verifiche su alberi pericolanti e, se necessario, vanno sostituiti”

Renato Esposito, Vice Capogruppo Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Ravenna, ha presentato un Question time in cui evidenzia il “rischio per caduta rami” che interessa Via Maggiore a Ravenna, e in particolare un “pino di alto fusto, all’altezza del civico 136, a cui è stata legata una corda di metallo ormai arrugginita che sembra sostenga un ramo pericolante ed il cui finale quasi ad altezza d’uomo, sporge di una decina di centimetri con grave pericolo per i passanti”.

Esposto sottolinea che gli alberi di alto fusto come i pini “non basta solo piantare in loco, ma vanno comunque seguiti e manutenuti per permetterne una normale crescita ed evitare che in qualche modo possano creare pericolo, come ad esempio la caduta di rami o altro”.

Nel Question time il Vice Capogruppo chiede: di sanare con urgenza la situazione di pericolo rimuovendo la corda metallica e se il caso, il ramo pericolante; di controllare se esistono situazioni analoghe di pericolo, non solo sulla via Maggiore, ma sull’intero territorio comunale; e di sostituire, qualora necessario, gli alberi pericolanti con altri adatti al nostro paesaggio urbano.