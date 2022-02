Giornata contro lo spreco alimentare: cucina degli avanzi della tradizione contadina protagonista negli agriturismi e nei mercati di Campagna Amica

La cucina degli avanzi dalle tradizioni contadine nelle diverse regioni sarà protagonista negli agriturismi e nei mercati di Campagna Amica a partire dal mercato di Campagna Amica al Circo Massimo a Roma in tutta Italia dalle ore 9,00 di sabato 5 Febbraio in occasione della Giornata nazionale di prevenzione contro gli sprechi alimentari. L’elenco degli appuntamenti è sul sito www.campagnamica.it.

In Emilia-Romagna saranno 11 i mercati di Campagna Amica, da Piacenza a Rimini, che celebreranno l’occasione lungo il week end assieme ai cuochi contadini di Terranostra che inseriranno nel menu dei propri agriturismi un piatto anti spreco della tradizione contadina, in grado di esaltare sapori e fantasia nel segno del risparmio e della sostenibilità. Dalle polpette al sugo e passatelli in brodo al pancotto all’emiliana, dai pisarei e faso al salame di panettone, saranno tante le ricette che verranno proposte per non sprecare scarti o prodotti “brutti”.

Gli appuntamenti a Ravenna

Al Mercato Contadino coperto di Ravenna (via Canalazzo 59, aperto dalle 8.30 alle 13) presentazione delle ricette anti-spreco realizzate dai cuochi contadini, mentre negli agriturismi Terranostra saranno presenti nei menù piatti salva-cibo della tradizione contadina a base di pane raffermo, in grado di esaltare sapori e fantasia nel segno del risparmio e della sostenibilità. Dalle polpette al sugo ai passatelli in brodo al pancotto all’emiliana, dai pisarei e faso al salame di panettone, dalla torta dolce di pane alla ravennate al polpettone goloso di pane delle colline faentine. Saranno tante le ricette che verranno proposte per non sprecare scarti o prodotti “brutti”.

Il cibo che resta dopo pranzi e cene rappresenta una fetta rilevante degli sprechi alimentari che possono essere combattuti con la riscoperta dei piatti del giorno dopo che valorizzano gli avanzi e aiutano a conservare e trasmettere le tradizioni culinarie del passato alle nuove generazioni.

Per l’appuntamento verrà diffuso l’esclusivo focus di Coldiretti su “Le nuove vite del pane”, cibo simbolico nella lotta allo spreco che è un sacrilegio buttare e per questo sono nate molteplici ricette per recuperarlo e non mancheranno consigli per contenere gli sprechi domestici.