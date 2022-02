“Un eroe” dell’iraniano Farhadi è il film del fine settimana al Palazzo Vecchio di Bagnacavallo

È “Un eroe” di Asghar Farhadi il film che la rassegna Cinema Palazzo Vecchio propone per il fine settimana dal 4 al 6 febbraio, con proiezioni ogni sera alle 21.

Presentato in concorso al 74° Festival di Cannes, dove ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria, il film che segna il ritorno di Farhadi a girare nel suo Paese, l’Iran, è un’intensa e apprezzatissima pellicola di denuncia sociale.

Cinema Palazzo Vecchio tornerà poi mercoledì 9 febbraio con “Italia K2” di Marcello Baldi per il Cinema Ritrovato – Classici restaurati in prima visione, in collaborazione con la Cineteca di Bologna e la sezione del Cai di Lugo.

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 65, studenti universitari).

La rassegna è curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.

Obbligatori Green pass rafforzato e mascherina Ffp2.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo.