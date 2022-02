Olimpia Teodora in visita alla Maison de Beauté

Un pomeriggio dedicato alla cura del corpo in occasione del turno di riposo in campionato per l’Olimpia Teodora Ravenna.

Venerdì scorso, infatti, la squadra al completo – tutte le ragazze, l’allenatore Simone Bendandi e la ds Henriette Weersing – ha fatto visita allo storico centro estetico nel cuore di Ravenna, in via Port’Aurea 14: che da ottobre 2020 ha una nuova gestione a cura della faentina Nadia Dashan e della imolese Sonia Buganè.

Dopo anni di esperienza nel settore proprio a Faenza, le due amiche imprenditrici hanno deciso di rilevare il centro ravennate, inserendovi (oltre alle “normali” attività estetiche) anche una serie di servizi integrati all’avanguardia, sia grazie a strumenti di ultima generazione che utilizzando i servizi di professionisti di vari settori (massaggiatori, nutrizionisti…), per dare vita ad un centro polifunzionale in grado di garantire il connubio fra bellezza e benessere, e di seguire ogni cliente con trattamenti personalizzati e specifici.

E proprio per far conoscere meglio la loro nuova attività, la Maison de Beauté ha stretto un recente accordo proprio con la Teodora: il partner ideale per diffondere i servizi svolti anche fra le generazioni più giovani. E non a caso, subito dopo la visita al centro e alle foto di rito, alcune delle ragazze della squadra si sono fermate al centro per provare in prima persona i trattamenti estetici…

“Ringraziamo moltissimo le ragazze e la società – sottolineano Nadia e Sonia -: siamo certe che saranno per noi un grande partner, e al tempo stesso speriamo di poter portare loro fortuna, e di poter essere al loro fianco nelle imprese sportive che verranno, da oggi in avanti”.