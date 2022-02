Caro bolletta e sport. Liverani (Lega) porta in regione in caso della piscina di Ravenna

“Sostenere le attività e gli impianti sportivi colpiti dal “caro energia” come la piscina Comunale Gambi di Ravenna, che nel giro di un anno ha visto più che quadruplicato il costo della bolletta (passata dai 14mila euro di dicembre 2020 agli oltre 64mila euro di quest’anno), a fronte di un leggero aumento dei consumi energetici. Si tratta di una cifra esorbitante da pagare entro i primi di marzo”. A chiedere sostegni al settore sportivo è Andrea Liverani (Lega) che, , in un’interrogazione, ricorda come “il Coordinamento regionale degli impianti sportivi abbia annunciato uno sciopero, nella giornata di domenica, contro i costi di luce e gas, più che raddoppiati da inizio anno. A questa protesta, che consiste nell’interruzione temporanea del servizio, aderiranno non solo gli impianti natatori di Ravenna ma parteciperanno anche altri impianti sportivi della provincia”.

Da qui l’atto ispettivo per chiedere alla Giunta regionale “come intenda intervenire per aiutare queste strutture, così duramente colpite dal caro bollette energetiche”.

Gli impianti natatori forniscono un servizio essenziale per centinaia di migliaia di utenti su tutto il territorio nazionale, impiegando più di 30 mila assunti. “Le piscine rappresentano non solo un luogo di grande importanza sotto il profilo dell’attività sportiva, ma lo sono anche per il ruolo sociale e di benessere che rivestono: purtroppo parlimo di uno settori più colpiti dalle chiusure e dalle limitazioni Covid, tanto da aver patito una riduzione del fatturato di oltre il 50-60%” sottolinea il consigliere leghista.

“Ma, sia chiaro: il problema non riguarda soltanto le piscine ma anche le palestre e i centri sportivi che, a causa dell’aumento dei costi, sono stremati e rischiano di non essere in grado di poter proseguire la loro attività” conclude Liverani.