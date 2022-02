Mi dimetto dal consiglio comunale di Alfonsine, sono amareggiata per la gestione della pandemia

Mi chiamo Alida Zannoni, di Alfonsine, una vita lavorativa ad occuparmi di imprese artigiane, valorizzando e dando voce a questa parte di società. Ieri, 10 febbraio 2022 mi sono dimessa dalla carica di consigliera comunale. L’ho fatto perché sono disgustata e amareggiata per come la nostra Amministrazione Comunale ha affrontato la pandemia o per meglio dire per l’immobilismo e la scarsa efficacia delle azioni messe in atto. In particolare dal 15 ottobre ’21 allorquando è entrata in vigore una norma altamente discriminatoria ed emarginante per tutto il mondo del lavoro. Oggi la situazione è addirittura peggiorata con l’introduzione dal 15 febbraio dell’obbligo vaccinale agli over 50, cosa che impedisce loro di andare al lavoro se non vaccinati, escludendo l’utilizzo del tampone.

Nel 2019 sono stata eletta consigliera comunale nella lista civica “Per Alfonsine”, di cui avevo condiviso il programma e gli intenti, dove emergeva la volontà di spendersi per migliorare la qualità di vita dei cittadini di Alfonsine. Era la prima volta che partecipavo in prima persona e l’ho fatto con gioia ed entusiasmo, ma ora provo soltanto un senso di disagio ed estraniamento. La nostra Amministrazione si è limitata a fare il passaparola delle decretazioni del Governo ed ha perso di vista le persone reali, con le loro storie, le loro differenze e problematiche. E’ stata complice nell’azione di demonizzazione di chi pur non essendo contrario in linea di principio ai vaccini, ha ritenuto che non fosse utile o necessario assumere un farmaco ancora sperimentale e di dubbia efficacia. I cittadini non convinti di questa vaccinazione sono stati oggetto di provvedimenti discriminatori che pregiudicano fattivamente ogni diritto, compreso quello di vivere. Mi sono dimessa dal Consiglio Comunale, ma non mi sono chiusa in casa: mi impegnerò con ogni mezzo per dare voce al disagio di tante famiglie.

Alida Zannoni