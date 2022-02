Su Ideaginger una raccolta fondi per ampliare il servizio di ascolto psicologico per comunità LGBTI+ e famiglie arcobaleno di Ravenna

Sostenere chiunque si riconosca come persona LGBTI+ e fornire supporto alle famiglie arcobaleno nel loro percorso di genitorialità. È questo l’obbiettivo dello sportello di Ascolto Psicologico Stand Up, attivato a Ravenna grazie a Arcigay Elio Venturi, Movimento Consumatori Ravenna APS, Comune di Ravenna e Ausl Romagna.

“Il progetto dello sportello ha preso il via a fine 2021 – spiega il presidente dell’Arcigay di Ravenna, Ciro Di Maio, responsabile del gruppo di operatori ed operatrici dello sportello- e ad oggi abbiamo ricevuto molte richieste di informazioni e sono iniziati i primi incontri, che si svolgono in un luogo “riservato” e non pubblicizzato proprio per tutelare la privacy delle persone che si recano al servizio”.

Di Maio sottolinea che “l’obbiettivo di StandUp è intercettare quelle persone che potrebbero avere timore a rivolgersi a questo tipo di sportello, per paura dello stigma, ed abbiamo quindi preferito non rendere pubblico il luogo”, che viene comunicato solo nel momento di fissare l’appuntamento.

“Lo sportello punta ad accogliere non solo chi si riconosce come persona LGBTI+, per parlare del disagio o delle problematiche che vivono, ma anche i genitori, i fratelli, e gli amici di persone LGBTI+, che magari sentono il bisogno di essere accompagnati in un percorso personale su questo argomento” prosegue Di Maio -. Stand Up è un “luogo” dove essere ascoltati”.

“Ad oggi, con le nostre risorse e l’aiuto del Comune di Ravenna, riusciamo a garantire 4 incontri gratuiti fino a 20 persone, e per poter ampliare il sevizio d’ascolto è stata lanciata una campagna di raccolta fondi, che punta a raggiungere la cifra di 2000 euro per poter ampliare il servizio ad altre 10 persone e che servirà soprattutto a rendere gratuiti i primi colloqui individuali con le psicologhe, oltre che a realizzare una campagna di sensibilizzazione per incentivare l’accesso allo sportello” spiega il presidente dell’Arcigay di Ravenna.

La campagna di fundraising, presente su Ideaginger https://www.ideaginger.it/progetti/stand-up-l-ascolto-e-un-diritto.html termina il 14 febbraio. Purtroppo la raccolta fondi non ha riscosso l’interesse e l’adesione che i promotori avevano sperato, ma Di Maio spera che gli ultimi giorni possano riservare delle sorprese. “Purtroppo non è stato possibile organizzare degli eventi di raccolta fondi in presenza, a causa delle limitazioni Covid, ma non è escluso che si decida di organizzarli in futuro, per rilanciare il progetto”.