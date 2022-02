Crisi Russia-Ucraina. A rimetterci sono sempre i poveri e i civili

L’assemblea territoriale di Potere al Popolo Faenza giudica inaccettabili le minacce di aggressione di questi giorni verso uno stato sovrano come l’Ucraina.

Non è da meno la politica militare degli USA e della NATO che stanno spendendo miliardi di dollari per armare l’Ucraina ed inviando decine di migliaia di soldati anche in paesi NATO vicini.

Anche noi abbiamo inviato 200 alpini e molto probabilmente, come è già successo per la ex Jugoslavia e per la Libia, l’Italia oltre ad impegnarsi militarmente concederà le basi NATO sul suo territorio.

Noi siamo convinti, e la storia l’ha dimostrato, che a rimetterci saranno sempre i poveri e i civili, perciò chiediamo agli organi preposti di attivarsi, senza se e senza ma, con forme di dialogo e di diplomazia.

Potere al Popolo Faenza è contro ogni tipo di conflitto armato.

Potere al Popolo Faenza