All’Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo una serata, con cena, dedicata a “Un re in cucina, Il maiale”. Ospite la Condotta Slowfood di Novara

La Condotta Slowfood di Novara presenterà all’Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo il libro “Un re in cucina, Il maiale”: un progetto editoriale che ha come protagonista il maiale e le ricette della tradizione novarese ad esso collegate, e che nasce dall’esigenza di promuovere un territorio ricco di prodotti, di produzioni artigianali, osterie e ristoranti, vigne e cantine.

“C’è un aspetto interessante che ci coinvolge direttamente – spiegano dalle Condotta Slowfood Godo Bassa Romagna, e di Faenza e Brisighella -. Qualche tempo fa, la Condotta di Novara ha lanciato l’invito anche alle Condotte Slow Food italiane, chiedendo di raccontare le loro storie ed i loro prodotti; le nostre Condotte hanno accolto questa proposta, fornendo informazioni su prodotti dei nostri territori che troverete inseriti nel libro stesso”.

“Siamo particolarmente contenti di presentare questo volume, perchè vuole essere esso stesso Comunità, unendo in una grande rete di rapporti tutti coloro che con il loro lavoro, la loro passione e, perché no, la loro curiosità, credono in un domani diverso per il benessere degli animali, e di conseguenza per il cibo e l’ambiente, uno stimolo alla consapevolezza e alla responsabilità” proseguono da SlowFood.

L’introduzione del libro porta la firma di Carlo Petrini, fondatore e presidente internazionale di Slow Food. Alle ore 19.30, presso la sala conferenza dell’Ecomuseo, alcuni membri della Condotta di Novara presenteranno il libro e il loro territorio, alla presenza anche dell’Assessore alla Cultura del Comune di Russi.

Alle ore 20.30, la serata proseguirà a tavola, alla scoperta di alcuni prodotti gastronomici tipici del territorio di Novara: il Salam d’la Duja e la Fidighina, due salumi con diversa composizione di carni magre e grasse, conservati sotto grasso; il Gorgonzola, formaggio simbolo della zona prodotto da un piccolo artigiano che fa solo 70 forme a settimana; i Brutti ma Buoni, biscotti a base di albume, mandorle e zucchero, dalla tipica forma irregolare. Vini in abbinamento: Colline Novaresi Uva Rara, Colline Novaresi Bianco (vitigno erbaluce) Vespolina (vitigno autoctono).

“Da parte nostra, faremo assaggiare un nostro prodotto tipico, il Bel-e-cot di Russi, citato anche nel libro che verrà presentato, oltre ad alcuni altri affettati e piatti tipici della tradizione romagnola con l’abbinamento dei vini della Cantina Longanesi di Bagnacavallo – spiegano dalla Condotta Slowfood Godo Bassa Romagna -. Sarà una serata all’insegna della convivialità, della conoscenza e dello scambio culturale con altre realtà italiane”.

IL MENU’ DELLA SERATA

• Affettati novaresi e romagnoli tipici con vini in abbinamento

• Gorgonzola artigianale

• Radicchio di campo con bruciatini

• Bel-e-cot con purea di patate

• Zuppa inglese tradizionale

• Biscotti tipici novaresi

Il costo della serata è 28,00 euro per i soci Slow Food e 32,00 euro per i non soci e sono disponibili solo 45 posti.

La cena è SU PRENOTAZIONE e A NUMERO CHIUSO per ragioni di distanziamento e sicurezza.

Le prenotazioni verranno accettate ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO 2022, entro tale data sarà anche possibile disdire senza penali.

Per partecipare compilare il modulo sul sito oppure scrivere a slowfoodbassaromagna@gmail.com

Per partecipare è necessario il Green Pass e avere la mascherina.