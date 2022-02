La settimana alla Biblioteca Trisi tra il Carnevale e le letture per i più piccoli

Settimana molto ricca alla biblioteca Fabrizio Trisi dove martedì 1° marzo e mercoledì 2 marzo si festeggerà il Carnevale con due proposte per i più piccoli.

Martedì 1° marzo alle 17: letture di Carnevale e laboratorio “Inventa la tua maschera”.

Mercoledì 2 marzo dalle 15.30 alle 18.30 è la volta di “La biblioteca in gioco- indovina chi sono?” il pomeriggio sarà all’insegna dei giochi di bluff e l’invito ai bambini e ragazzi dai 10 anni in su è di venire mascherati. È necessaria la prenotazione telefonando allo 0545 38858, scrivendo a trisiragazzi@comune.lugo.ra.it, o inviando un messaggio whatsapp al 339 5380983.

Lunedì 28 febbraio ci saranno le “Letture al pancione” nell’ambito del programma nazionale Nati per leggere per informare sui benefici della lettura precoce e scoprire i libri più adatti per i bebè. Le letture sono curate da Lisa Nani, bibliotecaria della Trisi e referente locale di Nati per leggere.

Sabato 5 marzo la settimana si conclude con un appuntamento d’eccezione: la presentazione di “Romagna intima” di Francesco Balilla Pratella, ripubblicato dalla casa editrice Pendragon di Bologna. La presentazione avverrà in sala Codazzi alle 11 con Giuseppe Bellosi in dialogo con Susanna Venturi. “Romagna intima” è il volume che Francesco Balilla Pratella ha definito come il ritratto di “mia madre la Romagna”, pubblicato nel 1933 dalla tipografia di Edmondo Ferretti. In questa edizione, l’editore Pendragon ripropone assieme al testo anche le tavole illustrate e una corposa introduzione di Giuseppe Bellosi.