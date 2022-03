Slow Food Godo e Bassa Romagna. Serata di degustazione del Grignolino a Villanova di Bagnacavallo

Continuano le serate di degustazione, organizzate da Slow Food Godo e Bassa Romagna, alla scoperta dei vitigni “minori”, ingiustamente meno conosciuti, che però sicuramente rappresentano al meglio i territori di provenienza. Questo percorso di conoscenza e approfondimento sarà guidato da Piero Fiorentini, docente Slow Food e collaboratore della guida Slow Wine.

La seconda serata, in programma lunedì 14 marzo dalle 20.30, avrà come protagonista il Grinolino, coltivato complessivamente in circa 900 ettari, che ha la sua origine e il suo territorio di eccellenza tra i Colli Astigiani ed Alessandrini (Monferrato Casalese). L’appuntamento è lunedì 14 marzo presso la sede di Slow Food Godo e Bassa Romagna – Sala Everardo Pezzi, in Via della Chiesa, 17 a Villanova di Bagnacavallo.

I quattro vini in degustazione provengono da cantine presenti nella Guida Slow Wine:

La Casaccia: Grignolino del Monferrato Casalese Poggeto 2020

Oreste Buzio: Grignolino del Monferrato Casalese 2020

Vicara: Grignolino del Monferrato G. 2020

Valpane: Grignolino del Monferrato Casalese Euli 2018

Ai 4 vini in degustazione sarà abbinato un piatto preparato dallo chef Federico Scudellari, un risotto di rapa rossa marinata, caprino e polvere di pleuroti.

Il costo della serata è 25,00 euro per i soci Slow Food e 28,00 euro per i non soci e sono disponibili solo 25 posti. La degustazione è su prenotazione e a numero chiuso per ragioni di distanziamento e sicurezza. Le prenotazioni verranno accettate entro e non oltre venerdì 11 marzo 2022, entro tale data sarà anche possibile disdire senza penali. Partecipare è necessario il Green Pass e portare con voi la mascherina.

Per partecipare compila il modulo sul sito www.slowfoodgodo.it oppure scrivi a slowfoodbassaromagna@gmail.com