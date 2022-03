A Fusignano, due spettacoli per bambini con Alfonso Cuccurullo all’auditorium Corelli

In primavera sono previsti due spettacoli all’auditorium «Arcangelo Corelli» di Fusignano, in vicolo Belletti 2, rivolti ai bambini e alle loro famiglie.

Si incomincia domenica 27 marzo alle 16.30 con Il verme in fondo alla fila, spettacolo di narrazione e musica consigliato dai 6 anni in su, con Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia: una carrellata di racconti in musica sulla figura del perdente, dove filosofia e ironia si incontrano per dare vita a scene grottesche e surreali.

Domenica 8 maggio, sempre alle 16.30, sarà la volta di Piccolo e il Buio, spettacolo di narrazione, musica e disegno dal vivo su lavagna luminosa con Alfonso Cuccurullo, Federico Squassabia e Vito Baroncini. Lo spettacolo, consigliato a partire dai 4 anni, ha come protagonista Piccolo, un bambino che vede le cose, le persone, i paesaggi attorno a lui in un modo singolare ovvero chiudendo gli occhi. Perché dal buio nascono storie che non abbiamo mai visto né sentito.

Gli appuntamenti sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria contattando l’Ufficio Cultura allo 0545 955638 (dal lunedì al venerdì ore 9-13), email cultura@comune.fusignano.ra.it.

Le iniziative rientrano nel progetto di educazione alla lettura che la biblioteca «Carlo Piancastelli» e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fusignano, in collaborazione con la cooperativa «Il Mosaico» e l’istituto comprensivo «Luigi Battaglia», organizzano ogni anno per le scuole, per incentivare la lettura come strumento di crescita, di benessere e di divertimento.

BIOGRAFIE

Alfonso Cuccurullo è attore e formatore teatrale. Si occupa di teatro dal 1992. Nel 1995 frequenta la «Colli», scuola di teatro dell’Emilia Romagna. Dal 1997 si dedica all’attività di narrazione e formazione teatrale per bambini e adulti organizzando laboratori teatrali, letture animate e spettacoli. Dal 2002 collabora con vari musicisti e realizza numerosi spettacoli teatrali con musica dal vivo. Dal 2008 è riconosciuto formatore ufficiale del progetto Nati Per leggere.

Federico Squassabia è insegnante, musicista, compositore e ideatore di laboratori e spettacoli per bambini e ragazzi. Ha suonato in diversi festival e rassegne (tra cui Vancouver Jazz Festival, September Calling in Rome Montreux Jazz Artists Foundation, Crossroads, MiTo, Trentino Jazz, Fano Jazz, MartUp, Festival Animateka Lubiana). I suoi brani sono trasmessi in circuiti web/radiofonici nazionali e internazionali.

Vito Baroncini è un illustratore per bambini che da anni usa la lavagna luminosa per realizzare spettacoli di teatro di figura per adulti e famiglie. È uno dei tredici illustratori del libro Ambaraba’cd Coccò (editrice Arte Bambini) e ha illustrato La Rivolta, libro scritto da Marta Franceschini (casa editrice Cicogna). Collabora con diversi progetti e organizzazioni, tra cui Cinemovel Foundation, che si occupa di portare il cinema nei luoghi in cui non c’è.