Doppio successo per il Baseball Godo all’opening day contro la Mediolanum New Rimini

Nonostante il freddo abbia provato a rallentare gli ingranaggi godesi in fase di avviamento, le basse temperature che stanno accompagnando questo inizio di primavera non sono però riuscite a fermare il Baseball Godo. Risultato: doppio successo all’opening day contro la Mediolanum New Rimini.

Tuttavia non possono bastare il 10-3 in gara uno e il 7-4, punteggio finale di gara due, a sottolineare una superiorità che avrebbe potuto e dovuto essere più netta.

Il bilancio finale resta comunque positivo, ma potrebbe celare all’occhio inesperto alcune carenze che andranno di certo colmate in vista degli incontri contro avversari di maggior tonnellaggio.

La difesa è ancora lungi dal proprio miglior stato di forma, così come la capacità di leggere le situazioni e reagire prontamente nella corsa sulle basi. In attacco il Godo fatica a dare continuità ad un approccio al gioco prima di tutto nel suo aspetto mentale, ma qualche miglioramento rispetto alle amichevoli già lo si è visto e la strada imboccata sembra essere quella buona.

MVP del weekend? Il reparto lanciatori che, nonostante alcune flessioni, si è comportato generalmente bene dall’inizio alla fine.

Importante l’apporto dato dai “rookies” – le nuove leve – nella sua totalità. Con il loro comportamento in campo, coraggioso e pieno di grinta, hanno evidenziato che la scelta di includerli nel roster e schierarli anche come titolari potrà pagare i suoi dividendi, in futuro.