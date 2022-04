Dal 10 al 12 giugno torna la 3 giorni di Yoga a Cervia e Milano Marittima

Torna lo Yoga a Cervia e Milano Marittima. Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 giugno 2022, all’ombra dei secolari pini marittimi del Parco Naturale di Cervia, si terrà la quarta attesissima edizione dell’evento dedicato allo Yoga come pratica di sostenibilità. Questa volta si tratta di un’edizione importante, dedicata a tematiche quanto mai attuali: inclusione e accessibilità, come strumenti di salvaguardia di tutti gli esseri viventi.

La 3 giorni di Yoga a Cervia-Milano Marittima, come spiegano gli organizzatori, promossa e sostenuta dal Comune di Cervia e fortemente voluta dal Sindaco Massimo Medri, “vuole infatti mettere al centro le persone, ciascuna con le sue diversità, offrendo strumenti per un benessere duraturo e sostenibile. Lo Yoga è infatti una pratica spirituale e di guarigione la cui efficacia è stata recentemente confermata in svariati studi clinici dalla comunità scientifica internazionale. Nata in India migliaia di anni fa e praticata inizialmente da asceti al fine di ottenere la liberazione spirituale, oggi in occidente si è diffusa come una delle pratiche olistiche più seguite dagli amanti del wellness dei grandi centri urbani e oramai sinonimo di stile di vita consapevole”.

“Purtroppo, però – proseguono dall’organizzazione – l’accessibilità da parte di comunità e persone marginalizzate su basi sociali, economiche, razziali, aspetto fisico e soprattutto di identità di genere è spesso difficile, anche se dovrebbero proprio essere le prime persone a poter beneficiare dell’enorme potenziale di cura di questa disciplina. Abbiamo scelto quindi quest’anno di dedicare il festival, tramite i suoi stessi contenuti, ma anche la sua politica di pricing, ai temi dell’’inclusione e all’accessibilità, offrendo una prospettiva ampia sul mondo dello Yoga di oggi in Italia, non solo mettendo a dialogo diverse realtà che compongono il panorama nazionale e internazionale, ma dando ampio spazio a voci e pratiche di diversi background culturali, sociali e di genere. Una scelta, già di fatto attuata nelle edizioni passate, ma ancor più sottolineata in questa è sempre stata quella diincludere insegnanti di origine sud-est asiatica, che spesso mancano di vera rappresentazione nello Yoga in occidente, coloro che invece potrebbero essere considerati i più autentici portavoce della storia e delle origini della disciplina. Per garantire l’accessibilità a tutti i corpi, le età, i generi e livelli socioeconomici, offriamo tariffe agevolate (per giovani under 25, famiglie a basso reddito, persone non-binary, sovvenzioni integrali per i volontari) oltre che a conferenze e pratiche con voci dalla comunità BIPOC e LGBTQ+ che possano connettere la pratica e il mondo dello Yoga ad un approccio non binario e intersezionale. Come per le edizioni passate, il Festival adotta una politica plastic-free per il rispetto dell’ambiente, richiedendo a tutti gli espositori di usare packaging 100% reciclabile e senza plastiche”.

YaMM22 è una iniziativa sotto la direzione di Piero Casanova di Kutir Scuola Yoga Bologna e Claudia Buzzetti di Shreem, sostenuto e promosso dal Comune di Cervia, Patrocinato da Regione Emilia Romagna, con la collaborazione della Coop. Atlantide del Parco Naturale e sostenuto da Coop Bagnini di Cervia.

YAMM Festival – Milano Marittima

Un progetto di SHREEM ETS – Via san Vitale 37 Bologna yammfestival.it.

YOGA VILLAGE AL PARCO NATURALE

Centrale all’esperienza di partecipare allo YaMM è la meravigliosa e indimenticabile cornice del Parco Naturale di Cervia. La splendida pineta secolare offre il luogo perfetto per creare il senso di Comunità tanto caro allo Yoga. Le attività nel Parco Naturale di Cervia si svolgeranno di giorno, dalle 08 alle 19, dove si creerà un vero e proprio villaggio dedicato allo Yoga con un mercatino olistico. Tante diverse aree e attività accessibili con un unico biglietto d’ingresso, oltre che uno spazio aperto accessibile a tutti i frequentatori del parco.

I MAGAZZINI DEL SALE TORRE

Alla programmazione legata alla pratica vera e propria dello Yoga, infatti, che si svolgerà regolarmente nel Parco Naturale l’inaugurazione dell’iniziativa si terrà VENERDì 10 Giugno presso i magazzini del Sale con una pratica aperta a tutti e una conferenza sulle Voci dallo Yoga: una prospettiva inclusiva. I due spazi saranno complementari nella programmazione, dando l’opportunità al pubblico di partecipare sia a quelle nel parco che a quelle ai Magazzini.

Venerdì 10 giugno dalle 18:00 alle 22*, sabato 11 giugno 2022 dalle 08 alle 23*, domenica 12 giugno 2022 dalle 08 alle 19*

*gli orari effettivi potrebbero variare e si intendono suddivisi tra le due sedi