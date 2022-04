A Russi “La memoria del domani”, spettacolo di letture in musica

Inserito all’interno delle iniziative in programma per la celebrazione del 77° anniversario della Liberazione, martedì 19 aprile la Biblioteca Comunale di Russi ospiterà lo spettacolo di letture in musica “La memoria del domani”. L’appuntamento è alle ore 17 con Alfonso Cuccurullo (formatore ed animatore del progetto “Nati per Leggere”) e Federico Squassabia (musicista jazz, compositore e ideatore di laboratori e spettacoli per “Nati per la Musica”) che guideranno gli spettatori in un viaggio letterario alla ricerca delle storie drammatiche del passato, per uno sguardo consapevole su ciò che saremo in futuro.

In questo spettacolo, pensato per ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni, il coraggio incontra la paura, consegnando a chi ascolta uno spazio di riflessione.

Per info e prenotazioni:

Biblioteca Comunale di Russi

Via Godo Vecchia, 10

Tel. 0544 587640

Mail: biblioteca@comune.russi.ra.it