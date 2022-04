Il weekend di Pasqua si conclude con due vittorie per l’Hort@ Godo

Il weekend di Pasqua si è concluso nel migliore dei modi per l’Hort@ Godo, la quale ha messo a segno le prime due vittorie per manifesta nella sua stagione da poco iniziata. Vittorie nette, indiscutibili. Il Godo dopo una partenza un po’ incerta in gara 1, ha fatto valere il suo maggior peso sia sul monte che nel box di battuta chiudendo la pratica al settimo inning sul 13 a 3.

Le danze si sono invece concluse al sesto in gara 2, con un ancor più impietoso 15 a 0. Le mazze del Torre Pedrera non sono nemmeno scese in campo, mentre quelle del Godo hanno cominciato a martellare fin da subito e il pesante divario del punteggio finale ne è l’incontrovertibile testimonianza.

Due dimostrazioni di forza che, per quanto forse prevedibili sulla carta, non erano affatto scontate e comunque lontane dall’essere impeccabili.