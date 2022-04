Porto di Ravenna. L’assessore Corsini e il Presidente di AP Rossi in visita allo stabilimento di Bunge a Porto Corsini

Andrea Corsini, Assessore regionale a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio della Regione Emilia-Romagna insieme a Daniele Rossi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, hanno visitato gli stabilimenti di Bunge, azienda leader nel settore agroalimentare con due stabilimenti a Porto Corsini.

Ad accogliere le istituzioni ed autorità, i vertici aziendali composti da Saverio Panico, Direttore Commerciale e Country Lead di Bunge, Nicolas Burgel, Direttore degli Stabilimenti di Bunge, che hanno presentato le attività di Bunge in Italia, suddivise nei due stabilimenti di Porto Corsini dove lavorano oltre 300 persone fra lavoratori diretti ed indiretti. Bunge, leader mondiale nel settore del commercio di semi di soia, è presente a Ravenna dal 2004, dove lavora come partner per il settore alimentare e trasformatore di semi oleosi per la produzione di farine proteiche per l’alimentazione animale, oli vegetali, biodiesel e glicerina ad uso farmaceutico.

“Un impianto decisamente all’avanguardia – ha commentato l’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Andrea Corsini -, che ha migliorato notevolmente le prestazioni ambientali rispetto alla struttura precedente e quindi in linea con la strategia regionale per favorire una migliore qualità dell’aria riducendo le emissioni nocive. Inoltre, grazie all’incremento della produzione ha consentito al Porto di Ravenna di qualificarsi quale luogo di transito del 40% del mercato della soia italiano”.

“Un risultato importante – ha aggiunto l’Assessore – sia in termini di beneficio per l’ambiente, che per l’attività e lo sviluppo del Porto di Ravenna su cui gravita il trasporto delle merci prodotte dall’azienda. Il nuovo Piano di investimenti annunciato da Bunge e la disponibilità al supporto alle iniziative promosse dall’Autorità Portuale, sono punti strategici per l’ulteriore sviluppo dello scambio merci nel Porto ravennate e per l’impatto economico e lavorativo del territorio”.

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, ha sottolineato che Bunge è un importante operatore del porto di Ravenna che ha realizzato investimenti, negli ultimi 5 anni, per oltre 100 di milioni di euro, scegliendo di rafforzare la sua presenza su questo territorio e puntando sul nostro scalo attraverso il potenziamento della capacità produttiva del proprio stabilimento. Il Presidente Rossi ha infine commentato che l’Autorità di Sistema Portuale sarà sempre al fianco di imprenditori che contribuiscano a far crescere il tessuto produttivo di questo territorio, a creare nuove occasioni di occupazione e che concorrano a consolidare e sviluppare le attività del porto, nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza.

“Qui a Ravenna ci occupiamo di fornire i prodotti essenziali per le aziende agricole italiane, che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy, basti pensare che produciamo il 25% di tutta la soia presente in Italia” afferma Saverio Panico, Direttore Commerciale e Country Lead di Bunge in Italia. “Siamo dunque molto lieti di aver ospitato l’Assessore Corsini e il Presidente Rossi e aver mostrato loro il nostro sito, i nostri piani di investimento futuri sul territorio e le innovazioni tecnologie all’avanguardia che ci consentono di migliorare la produzione nel completo rispetto dell’ambiente.”

Il management di Bunge ha illustrato il piano di investimenti per il 2022 per Porto Corsini, con l’obiettivo di continuare a contribuire allo sviluppo economico e sociale di Ravenna, con uno sguardo attento alla comunità, agli agricoltori locali e all’ambiente. Tra i progetti, il lancio del Bunge Production System, strumento che promuove il miglioramento continuo per consentire operazioni più sicure ed efficienti, e gli ulteriori investimenti soprattutto in tecnologie all’avanguardia con 3 milioni di dollari investiti negli ultimi 3 anni per il miglioramento delle emissioni ambientali dell’impianto di spremitura. Bunge ha poi confermato il proprio supporto all’Autorità Portuale in riferimento ai lavori per il dragaggio del canale e il rinnovo della Concessione del terminal.

La delegazione ha visitato lo stabilimento dedicato alla spremitura della soia di Bunge, inaugurato nel 2018, con una produzione annuale di oltre 750.000 tonnellate di farina e di oltre di 200.000 tonnellate di olio. Questo impianto è stato premiato come “Best Bunge Global Crushing Facility” nel 2020 tra tutte le 52 sedi di spremitura globali di Bunge. Lo stabilimento ha migliorato notevolmente le prestazioni ambientali rispetto al precedente impianto, con una riduzione delle emissioni di CO2 di oltre il 20%, una riduzione del 10% del consumo di energia, oltre il 30% di riduzione di consumi idrici e quasi il 100% di riduzione dello smaltimento dei rifiuti.

Lo stabilimento per l’imbottigliamento dell’olio ha una capacità annuale di imbottigliamento di 70.000 tonnellate, con quattro linee di imballaggio, e l’impianto per la produzione di biodiesel (Novaol), ha una capacità di produzione di 198.000 tonnellate di biodiesel e 30.000 tonnellate di glicerina per uso farmaceutico all’anno. Infine, la visita si è spostata presso le Control Room di Bunge, dove vengono impiegate le migliori tecnologie disponibili per il processo di frantumazione dei semi per produrre farina e olio, ottimizzando la produttività e la competitività con i più alti standard ambientali e di efficienza operativa.

A proposito di Bunge

Bunge (www.bunge.com, NYSE: BG), è un’azienda che ha lo scopo di mettere in contatto gli agricoltori con i consumatori per fornire alimenti essenziali, mangimi e biocarburante. Con più di due secoli di esperienza e relazioni profondamente radicate a livello globale, lavoriamo per mettere cibo di qualità su tutte le tavole, migliorare il livello di sostenibilità, aumentare la sicurezza alimentare globale e aiutare le comunità a crescere. In qualità di leader mondiale nella lavorazione dei semi oleosi e di produttore e fornitore di oli e grassi a base vegetale, diamo valore alle nostre partnership con gli agricoltori per migliorare la produttività e l’efficienza ambientale nel settore agricolo in tutte le nostre catene di valore e per trasportare prodotti di qualità dal luogo di coltivazione a quello di consumo. Allo stesso tempo, collaboriamo con i nostri clienti per creare e reimmaginare il futuro del cibo, sviluppando soluzioni personalizzate e innovative per soddisfare le esigenze e i bisogni nutrizionali in evoluzione in ogni parte del mondo. La nostra azienda ha sede principale a St. Louis, Missouri, e più di 23.000 dipendenti che lavorano in più di 300 strutture situate in più di 40 paesi.