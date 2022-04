Cervia ha festeggiato il 77° della Liberazione con il Concerto del Corpo Bandistico “Città di Cervia” e con il tradizionale corteo

Questa mattina, 23 aprile, Cervia ha festeggiato il 77° anniversario della Liberazione con il Concerto del Corpo Bandistico “Città di Cervia” e con il tradizionale Corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro storico a cui hanno partecipato il Sindaco e la Giunta comunale, le autorità civili e militari della città, le associazioni d’arma e diversi cittadini.

Il 25 aprile ore 9.30 manifestazioni celebrative nel territorio con deposizione di corone ai cippi dei Caduti a Savio, Castiglione, Pisignano, Cannuzzo, Montaletto, Villa Inferno, Pinarella, Tagliata.

Proseguono le iniziative

A Cervia

Lunedì 25 aprile ore 10.00 Estemporanea d’arte Città di Cervia “L’arte è libertà” sul 77°della Liberazione. Tutta la giornata. Piazzale di fronte alla Torre S. Michele.

Martedì 26 aprile ore 16,30 Incontro “Come il fascismo conquistò la Romagna”. Relatore Alessandro Luparini, storico e Direttore Fondazione Casa Oriani Ravenna, autore del libro “Ravenna fascista”. Presentazione Alessandro Forni Presidente ANPI Cervia. Biblioteca comunale di Cervia.

A Castiglione

Lunedì 25 aprile ore 11,30 Inaugurazione Parco botanico “I giardini di Mirna” Un messaggio per l’ambiente e la libertà. Via Ragazzena angolo via Airone.

Giovedì 28 aprile ore 9.00 “Giochiamo per la Pace”, giochi organizzati dalla Polisportiva Castiglionese con la partecipazione degli alunni della Scuola “Carducci” di Castiglione di Cervia. Verranno innalzati gli aquiloni con messaggi e colori della pace. Nel corso della mattinata visita guidata al Parco botanico “I giardini di Mirna”. Campo sportivo di Castiglione di Cervia.