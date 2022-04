Ad Artevento un arcobaleno di voci dal mondo per dire No alla guerra. A Gherardo Colombo il Premio Speciale per Meriti di volo 2022

E’ stato un 25 aprile all’insegna del messaggio di pace in tutte le lingue del mondo e con il volo degli aquiloni provenienti dai cinque continenti, con i bambini ucraini e russi che chiedono la pace, ma anche con il Premio speciale per Meriti di Volo a Gherardo Colombo.

L’ex magistrato di Mani Pulite ha incantato il pubblico della 42° edizione del Festival Internazionale dell’aquilone Artevento.

“In un momento storico che richiede la massima lucidità nel decodificare le mistificazioni, invitandoci a trovare spesso nel terzo settore l’humus ideale per costruire una cultura della legalità, del dialogo e della solidarietà, ARTEVENTO ha avuto l’onore di consegnare il suo premio speciale all’ex-magistrato e sostituto procuratore della Repubblica di Milano, Gherardo Colombo, noto per il contributo ad alcune delle inchieste più celebri nell’ambito dell’operazione Mani Pulite, oggi una delle voci più ascoltate della società civile”, ha detto Caterina Capelli dal palco.

Nel corso della giornata c’è stata anche la sfilata dei bambini delle comunità presenti sul territorio. Sono stati proprio i bambini e le bambine gli ambasciatori di un forte messaggio di Pace.

Dopo aver costruito gli Aquiloni per la pace, i piccoli portavoce delle comunità ucraine, russe, afgane, libanesi, bulgare, senegalesi, rumene, moldave, pakistane, cinesi, algerine, tunisine, macedoni, marocchine, camerunense, bangladesi, albanesi, ghanesi, ghanesi hanno fatto volare tutti insieme i loro aquiloni per dire con forza: No alla guerra.

Il Festival prosegue fino al primo maggio con molti appuntamenti in programma.