Entra nel vivo “Mercato riScoperto”, percorso per restituire l’ex mercato coperto alla comunità di Alfonsine

Dopo aver recentemente ottenuto il contributo del bando regionale Rigenerazione urbana 2021, entra nel vivo delle attività partecipative «Mercato riScoperto», il percorso che porterà alla restituzione dell’ex mercato coperto alla comunità di Alfonsine.

Mercoledì 27 aprile alle 20.30 a palazzo Marini, in via Roma 10, si terrà il secondo workshop del percorso, aperto a tutta la cittadinanza, che verrà chiamata a elaborare diverse proposte di destinazione d’uso per alcuni spazi dell’edificio ristrutturato.

L’evento prevederà una suddivisione dei partecipanti in gruppi, ognuno dei quali prenderà spunto dalle idee maggiormente condivise dai cittadini attraverso le cartoline raccolte nei mesi invernali e procederà a co-progettarle in modo più dettagliato per dare concretezza alle idee circa il nuovo spazio, testarne la coerenza con le caratteristiche del progetto architettonico e valutarne una prima fattibilità di massima.

La serata è organizzata dal Comune di Alfonsine con il supporto della cooperativa sociale Villaggio globale, che si occupa del coinvolgimento della cittadinanza nella rigenerazione dell’ex mercato coperto; l’appuntamento segue il primo workshop tenutosi lo scorso 20 aprile, organizzato all’interno dell’evento dedicato ai giovani alfonsinesi under 30 che ha visto anche la collaborazione di Radio Sonora e dell’associazione E trebb de Passet. La serata era stata infatti ideata con lo scopo di conoscere il punto di vista dei giovani alfonsinesi sul progetto: i ragazzi e le ragazze si sono avvicinati incuriositi ai tavoli di lavoro e hanno potuto leggere le idee altrui, fare collegamenti, confrontarsi tra loro e infine lasciare le loro proposte.

Le indicazioni emerse in quella occasione verranno portate all’evento di mercoledì 27 aprile per essere elaborate più a fondo da tutti i cittadini, affinché si possa insieme progettare un nuovo spazio per tutta la comunità.

Per ricevere ulteriori informazioni sull’evento o più in generale sul progetto «Mercato riScoperto», è possibile scrivere a urp@comune.alfonsine.ra.it, oppure telefonare al 3314472339 (Villaggio globale).