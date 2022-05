Interrogazione di Ferrero (FdI Ravenna) su “Start Romagna e proteste dipendenti per carenza di organico”

Pochi giorni fa, i lavoratori di Start Romagna del bacino di Ravenna hanno incrociato le braccia per uno sciopero di 4 ore, lamentando difficoltà ad avere rapporti con la proprietà e una carenza cronica di personale, nella fattispecie autisti, costretti a turni difficilmente sostenibili. E’ di oggi la replica della società di trasporto pubblico, che nega quanto detto da Sindacati e RSA.

Sul tema, oggi è intervenuto anche Alberto Ferrero, Capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, presentando un’interrogazione con risposta in consiglio, nella quale chiede un intervento dell’amministrazione.

“Da molti mesi la situazione aziendale risulta essere molto precaria, se si considerano le numerose proteste che i dipendenti hanno organizzato, la più recente è quella del 28 aprile” sottolinea il capogruppo

Considerato che “tale situazione, anche in vista della primavera e dell’estate, periodi dell’anno in cui i mezzi pubblici sono maggiormente utilizzati, potrebbe creare ai cittadini ravennati disagi ancora maggiori di quelli che hanno già subito nei mesi scorsi” Ferrero chiede al sindaco “Quali attività intenda svolgere l’amministrazione per risolvere tale situazione che, tramite Ravenna Holding, risulta essere il socio di maggioranza relativa della società”.