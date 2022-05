Zona logistica semplificata dell’Emilia Romagna al centro dell’incontro organizzato dal Propeller Club Port di Ravenna

La “ZLS Emilia Romagna” sarà il tema al centro dell’incontro organizzato dal Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna, per la serata del 5 maggio.

“L’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano di sviluppo strategico della ZLS regionale che consente di portare avanti il percorso di istituzione del progetto da parte del Consiglio dei Ministri” spiegano dal Propeller che lanciò a suo tempo il macro-progetto. “Ora la nostra Regione ne ha approvato il piano di sviluppo sottoposto al Consiglio dei Ministri” sottolineano con soddisfazione.

“La Zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna coinvolge 11 nodi intermodali da Ravenna a Piacenza, 25 aree produttive, 9 province e 28 Comuni. Come previsto dalle normative nazionali per l’istituzione delle zone economiche speciali, la ZLS della nostra Regione avrà un’estensione di circa 4500 ettari e unirà il porto di Ravenna, il centro del sistema, con i nodi intermodali regionali e le aree produttive commerciali identificate secondo criteri di collegamento economico – funzionale con il contesto portuale. È inoltre previsto l’istituzione di un Comitato di indirizzo con funzioni di supporto per promozione, investimenti, monitoraggio e collegamento con le strutture regionali” spiegano.

“Le imprese che fanno parte della ZLS, quelle già presenti o le nuove, beneficeranno di una serie di facilitazioni – nazionali e regionali – come semplificazioni amministrative, incentivi economici e sgravi fiscali, con ricadute positive per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e l’occupazione. Le agevolazioni previste nel “pacchetto localizzativo” saranno condizionate allo sviluppo o l’attivazione delle relazioni con il sistema portuale di Ravenna” proseguono dal Propeller.

Questi temi saranno affrontati durante la serata al Grand Hotel Mattei, in Via Enrico Mattei n. 25 a Ravenna ed interverranno Guido Fabbri e Andrea Bardi – Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL), Gianni Bessi – Consigliere Regione Emilia Romagna, Andrea Corsini – Assessore Regione Emilia Romagna con deleghe a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio e Daniele Rossi – Presidente AdSP Ravenna

