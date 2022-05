OraSì Basket Ravenna. In vendita i biglietti per i quarti di finale playoff

Sono disponibili da oggi, 3 maggio, i biglietti per gara1 e gara2 dei quarti di finale playoff, in programma sabato 7 maggio alle 18 e lunedì 9 maggio alle 20.30, entrambe al PalaCattani di Faenza.

I giallorossi, già certi della terza posizione da settimane, hanno “pescato” la Reale Mutua Torino che per gli incastri dell’ultima giornata è finita al sesto posto nel girone verde. Una sfida affascinante contro una delle squadre più solide dell’intero campionato, con un budget importante e che lo scorso anno ha perso all’ultimo secondo la promozione nella massima serie.

Ravenna e Torino si sono già affrontate due settimane fa, proprio al PalaCattani, in una partita dura e molto combattuta vinta nel finale dai ragazzi di coach Lotesoriere. C’è da scommettere che sarà battaglia anche in questa serie, dove sarà fondamentale l’apporto del pubblico giallorosso, che aspettiamo in massa sulle gradinate di Faenza. Attiva la promo per i settori giovanili delle squadre del territorio: gli atleti entreranno al costo di 1 euro.

Prevendita e orari in sede

Da martedì 3 maggio saranno in vendita online su vivaticket e presso la sede del Basket Ravenna i tagliandi per gara1 e gara2 dei quarti playoff, esclusi dall’abbonamento stagionale in quanto post season.

Questi gli orari della prevendita negli uffici di viale della Lirica 21:

martedì: 9-13 e 17-19

mercoledì: 9-13

giovedì: 9-13 e 17-19

venerdì: 9-13

sabato: 11-13

I prezzi, già diminuiti durante la fase ad orologio, rimarranno invariati anche per i playoff.

Parterre GOLD (fronte panchine): 17 euro

Parterre SILVER (dietro panchine): 17 euro

Tribuna nord/sud e gradinata secondo anello: 12 euro (ridotto Under 18/Over 65: 10 euro)

Ospiti: 12 euro (ridotto Under 18/Over 65: 10 euro)

Curva Manetti: 10 euro

PROMO SETTORE GIOVANILE: 1 euro per ogni atleta dei settori giovanili.

Sabato la biglietteria del PalaCattani aprirà alle ore 16.30.

Pullman gratuito per abbonati

Per gli abbonati sarà disponibile anche un pullman gratuito messo a disposizione della società per entrambe le sfide, che partirà dal Caffè della Lirica sabato alle ore 16.30 e lunedì alle 19. Prenotazioni al numero 3470767029

Le date dei QUARTI di Finale Playoff

Gara 1 – Sabato 7 maggio ore 18 – PalaCattani Faenza

Gara 2 – Lunedì 9 maggio ore 20.30 – PalaCattani Faenza

Gara 3 – Giovedì 12 maggio ore 20.30 – Pala Asti Torino

Gara 4 (ev.) – Sabato 14 maggio ore 20.30 – Pala Asti Torino

Gara 5 (ev.) – Martedì 17 maggio ore 20.30 – PalaCattani Faenza