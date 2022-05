Ravenna Centro Storico compie 10 anni. Nicola Grandi: “Siamo rimasti fedeli all’obiettivo iniziale: fare il bene della città e del territorio”

Domenica 8 maggio Ravenna Centro Storico festeggia 10 anni. E lo fa alla grande con la tradizionale Fiera del Riuso, in Piazzetta Ugo la Malfa, e tante iniziative in programma per tutta la giornata.

Tra i primi a credere nel progetto, nato nel gennaio 2012 inizialmente come gruppo Facebook e, dopo pochi mesi, come associazione, è stato Nicola Grandi con cui abbiamo ripercorso la storia di Ravenna Centro Storico.

“Il primo evento organizzato da RCS fu la pulizia della Rocca Brancaleone, nel maggio del 2012 ed è per questo che abbiamo scelto di festeggiare a maggio – racconta Grandi -. Quell’iniziativa ha caratterizzato, fin da subito, il gruppo, poiché lo ha fatto uscire dal virtuale, lo ha reso reale, oltre Facebook”.

“Ciò che ci ha differenziato dagli altri gruppi Facebook e essere riusciti ad usare i social (oggi contiamo quasi 13500 iscritti) per creare qualcosa di concreto – prosegue -. In questi 10 anni, oltre al Mercatino del Riuso, sono state organizzate numerose iniziative a scopo benefico. Tutte occasioni per socializzare, per far conoscere le persone, per tessere rapporti veri” spiega, ricordando le donazioni al Dormitorio Re di Girgenti, ai terremotati e a bambini affetti da gravi patologie.

Anche ad inizio pandemia, nel 2020, Ravenna Centro Storico si è data da fare: “Ricordo bene la fase dell’emergenza nell’emergenza, legata alla carenza di mascherine chirurgiche, quando i dpi erano necessari per poter uscire di casa. Noi ci siamo subito attivati ed abbiamo fatto rete. C’erano sarte che cucivano le mascherine di stoffa, persone che ci donavano i tessuti, farmacie che le distribuivano e medici che ci chiamavano per chiedere aiuto. In poche settimane abbiamo raccolto donazioni per più di 15 mila euro che abbiamo donato all’ospedale di Ravenna, per acquistare un macchinario per il reparto di Terapia Intensiva”.

“A caratterizzato il gruppo e l’associazione, fin dall’idea iniziale che fu di Andrea Tagliati, commerciante del centro storico, è stato il voler fare il bene della città e dei cittadini, in maniera collaborativa, e negli anni questo non è cambiato – prosegue Grandi – . Siamo cresciuti come numeri di iscritti e siamo riusciti a restare sempre super partes, senza pubblicità e lasciando fuori la politica, pur avendo attraversato due tornate elettorali. Siamo sempre rimasti fedeli all’obbiettivo iniziale: valorizzare la città e il territorio, coinvolgendo persone che avessero voglia di prendersene cura”.

Oggi a guidare Ravenna Centro Storico, oltre a Grandi, ci sono due donne, Cecilia Menghi presidente dell’Associazione e Paola Tizzone ma sono tante le persone impegnate nell’ombra. “Tra coloro che da sempre hanno creduto in questo progetto, non posso non citare Laura Lattuga e Enzo Dal Monte. Il loro impegno è sempre stato prezioso” sottolinea Grandi.

“L’8 maggio sarà un’occasione importante anche per ringraziare tutte le persone e le associazioni con cui abbiamo collaborato in passato e collaboriamo ora: da Linea Rosa a Cuore e Territorio e al Re di Girgenti, solo per citarne alcune, e sarà presente anche l’Assessora all’ associazionismo e volontariato del Comune di Ravenna, Federica Moschini, come rappresentate dell’amministrazione” spiega.

Domenica sarà una giornata ricca di iniziative, dedicate a grandi e bambini, oltre alla fiera del Riuso, ( dalle 9 alle 18)sono in programma la pesca di beneficienza, un laboratorio con esperimenti per bimbi della Chimica Ravenna, la sfilata canina amatoriale, le esibizioni della palestra “Move IT club”, delle Cheerleaders Chiefs Ravenna, di Focus Danza e di ballo Habanera Social Club; uno spettacolo di “Billo Circus” e “Filippo soccorso” con simulazione delle ambulanze, oltre alla presentazione del libro di Paola Novara. Alle 16.30 non mancherà una merenda per tutti i bimbi e dalle 18 l’intrattenimento musicale con Gloria Turrini e Francesco Laghi.

“Alcune iniziative saranno ad offerta libera, perché stiamo organizzando una raccolta fondi per donare un “nido-bus” al Comune di Ravenna, così che i bambini da 0-6 anni abbiano un mezzo dedicato per andare in gita” conclude Grandi.