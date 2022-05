Settore giovanile Faenza. L’Under 19 conquista la qualificazione Elite. I Pulcini 2011 vincono il torneo “Tassi”

L’Under 19 Juniores del Faenza Calcio di Nicola Cavina vince nettamente 5-0 a Massa Lombarda grazie ai gol di Errani, e alle doppiette di Zaccarini e Bagnolini. Il successo vale la matematica conquista del terzo posto, e quindi la sicurezza di partecipare al nuovo campionato Elite Juniores del prossimo anno.

Non è ancora del tutto svanita la possibilità di arrivare in seconda posizione e quindi proseguire alle finali regionali, ma tutto dipende dal Classe che è avanti di un punto e deve giocare una partita in più, sabato 7 maggio, contro il Cotignola che sarà l’ultimo avversario il 14 maggio del Faenza, a riposo sabato prossimo.

L’Under 17 Elite (2005) di Alberto Fiorentini pareggia 0-0 in casa con il Progresso Castel Maggiore. Domenica 8 maggio trasferta a San Mauro Pascoli.

L’Under 16 regionale (2006) di Matteo Negrini, vince 4-1 sul campo del Torre Savio con i gol di Savioli e Logozzo. L’8 maggio partita al “San Rocco” (ore 10.30) contro il Misano.

L’Under 15 Elite (2007) di Alessandro Fabbri vince in trasferta 2-1 a Mezzolara con la doppietta di Francesconi. Domenica 8 maggio, match al “Bruno Neri” (ore 10.30) contro il Fya Riccione.

L’Under 14 (2008) di Francesco Di Nunzio vince 6-0 con lo Juvenilia Imola.

Esordienti 2009: vittorie con Modigliana e Borgo Tuliero, sconfitta con la Virtus. Esordienti 2010: successo con la Juvenilia.

Le formazioni del vivaio biancoazzurro sono anche impegnate in diversi tornei extra campionato.

Grandi applausi per i Pulcini 2011 di Edo Drymishi che vincono il prestigioso torneo “Tassi” a Castel Maggiore nella finale a tre con Castenaso e Persiceto. Lorenzo Rinaldini miglior cannoniere del torneo.

La squadra “Primi Calci 2013” di Marco Benericetti si aggiudica il trofeo Faventia vincendo con Brisighella, Borgo Tuliero e Meldola.