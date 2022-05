Circolazione interrotta lungo la S.p. 103 Ex Tramvia da lunedì 9 a lunedì 16 maggio

Circolazione interrotta da lunedì 9 a lunedì 16 maggio lungo la S.P. N. 103 Ex Tramvia nel tratto compreso tra: rotatoria SS.PP. 14 / 103 e Sc via Romana e la PK 0+255, per lavori di pavimentazione stradale e bonifiche localizzate.

Il traffico sarà deviato come di seguito specificato:

– tutti i veicoli provenienti da Lugo e diretti a Fusignano dalla S.P. N. 14 Quarantola, alla rotatoria SS.PP. 14 / 103 e Sc via Romana proseguiranno sulla S.P. N. 14 Quarantola (Santa Barbara) fino all’innesto con la S.P. N. 109 Fornace;

– tutti i veicoli provenienti da Fusignano dalle SS.PP. N. 17 S. Bernardino e N. 109 Fornace diretti a Lugo, seguiranno il percorso inverso.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.