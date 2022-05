Ravenna in Pizza, continua con la Pizzeria Field. Dal 9 al 15 maggio 2022

‘Ravenna in Pizza’ è la nuova iniziativa promossa dal Sindacato Ristoratori Confcommercio Ravenna, un itinerario gastronomico alla scoperta del più grande cult della cucina italiana: la pizza. La Pizzeria Field (Circ.ne al Molino 128- Ravenna 0544/1672628) proporrà, per un’intera settimana, una loro personalissima interpretazione di questo “piatto”, con un menù composto da quattro diversi assaggi:

Pizza della casa

Impasto: farina integrale e ortica “Molino Benini”

Ingredienti: zucchine a spaghetto, ravigiolo “Ranch Abeto vecchio”,

pomodorini al forno, salsiccia di mora romagnola

Pizza prodotti del territorio

Impasto: farina farro monococco integrale “Molino Ronci”

Ingredienti: squaquerone al sale di cervia, mortadella artigianqualityscapin, scorza di limone, pistacchi

Pizza prodotti del territorio

Impasto: sette cereali, “Molino Quercioli”

Ingredienti: melanzane fritte, zucchine scapece, primo sale “Ranch Abeto vecchio”, menta

Pizza Dessert

Impasto: tradizionale farina Tipo 1 “Molino Quercioli”

Ingredienti: mousse di cioccolato bianco e mele al calvados

“Tutti gli ingredienti sono eccellenti e di qualità assoluta e ad accompagnare la degustazione di questi fantastici piatti, il locale proporrà in abbinamento una birra (Birrificio Amarcord), accuratamente selezionata e in relazione al menù proposto” assicurano gli organizzatori . Un’opportunità unica come poche per assaggiare sapori unici italiani che regaleranno un’esperienza imperdibile.

Per prenotazioni Pizzeria FIELD: 0544/1672628 – tagliaferri.laura60@gmail.com

Questo percorso è promosso da Confcommercio Ravenna, in collaborazione con Ravenna24ore.it.