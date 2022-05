Centenario dello Scautismo a Ravenna. Al Teatro Rasi la conferenza “La sfida di educare oggi: gli scouts a confronto con la città”

Nell’ambito delle iniziative dei 100 anni di fondazione dello Scautismo cattolico a Ravenna (1922-2022), le associazioni scout della nostra città: AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani), MASCI (Movimento Adulti Scouts Cattolici italiani) e CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani), promuovono mercoledì 11 maggio alle 20,45 presso il Teatro Rasi una tavola rotonda sul tema: “La sfida di educare oggi: gli scouts a confronto con la città”.

A nome dell’Arcivescovo di Ravenna porterà un saluto Don Federico Emaldi Rettore del Seminario Arcivescovile. Il saluto del Comune di Ravenna sarà invece portato dall’Assessore Livia Molducci.

A seguire interverranno due relatori d’eccezione per inquadrare il tema ed offrire spunti di riflessione per il successivo confronto: Roberta Vincini (Presidente Nazionale AGESCI), Gianpino Vendola (Presidente Nazionale CNGEI). Per la prima volta i vertici delle due principali associazioni scout italiane saranno insieme nella nostra città.

Dopo i loro contributi gli scouts della città si confronteranno con Gianluca Dradi (Dirigente del Liceo Artistico “Nervi” di Ravenna), Laura Radaelli (Non Scuola – Teatro delle Albe), Andrea Caccia (Villaggio Globale).

La tavola rotonda sarà moderata da Daniela Verlicchi Vicedirettore del settimanale diocesano Risveglio 2000.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Ravenna ed è organizzato dalle associazioni scout in collaborazione con il settimanale diocesano Risveglio 2000, la Cooperativa Sociale Villaggio Globale e il Teatro delle Albe/Ravenna Teatro.

Alle ore 19.00 negli spazi del Teatro Rasi, si potrà consumare un aperitivo su prenotazione al link: https://forms.gle/pJDOhjKozeieojZg6 e sarà possibile incontrare i Presidenti dell’AGESCI e del CNGEI.

Sarà inoltre allestito un corner scout shop con libri e materiale scout.

La cittadinanza è invitata