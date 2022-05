Prosegue la rassegna Ravenna Seaside Events: gli appuntamenti dell’11 e 12 maggio

Proseguono gli incontri dei Ravenna Seaside Events, l’articolata rassegna di eventi organizzata da Comune di Ravenna, con il centro Europe direct della Romagna, che accompagnerà la comunità agli European Maritime Day del 19 e 20 maggio al Pala De André.

Nei giorni dell’11 e 12 maggio sono previste una serie di conferenze e seminari sui temi del mare di grande interesse per le cittadine e i cittadini, gli addetti ai lavori e il pubblico internazionale che per l’occasione di EMD convergerà a Ravenna.

L’11 maggio, dalle ore 15 alle 16.30 nella sala Convegni della sede dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale, in via Antico Squero 31, la conferenza Masterplanning: spazi adeguati per una crescita portuale sicura. L’incontro, organizzato dal corpo Piloti del porto di Ravenna, tratterà aspetti e problemi della pianificazione dello sviluppo e del potenziamento dell’area portuale, con particolare attenzione ai temi dell’evoluzione della domanda, delle connessioni intermodali, delle normative nazionali e locali su temi ambientali, e delle tipologie e taglie dei traffici da intercettare e dunque dei relativi limiti spaziali e del loro adeguamento.

Il 12 maggio, dalle ore 10 alle ore 13, a Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza Kennedy 12, si terrà invece la conferenza Normativa ambientale a beneficio e tutela del mare, organizzata dalla Capitaneria di porto di Ravenna. Nel corso dell’incontro verrà approfondito il ruolo delle navi non solo come vettori di trasporto attraverso i quali viaggia più dell’ottanta per cento delle merci nel mondo, ma anche come un micro-mondo dove vive una comunità viaggiante: “l’equipaggio” che ha l’onere di rispettare le regole internazionali che si prefiggono l’obiettivo di preservare l’ambiente marino.

European Maritime day. EMD è promosso da Commissione Europea – DG MARE- e Comune di Ravenna, con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, d’intesa con Regione Emilia-Romagna, Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale e Camera di commercio di Ravenna. EMD (https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en) è organizzato dalla Commissione Europea, Direzione Generale MARE, durante il quale la comunità marittima europea si incontra per creare reti, discutere e avviare un’azione comune in merito agli affari marittimi e l’economia blu sostenibile. Durante l’evento governi, istituzioni pubbliche, ONG, università e professionisti di aziende dell’Unione europea si riuniranno a Ravenna per confrontarsi sui temi riguardanti l’economia blu e l’ambiente marino, mettendo in campo soluzioni e progettualità per il futuro.