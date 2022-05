La serie si sposta a Torino, OraSì domani sera in campo per gara3

L’OraSì Ravenna avanti 2-0 nella serie dopo le prime due gare al PalaCattani, domani sera tornerà in campo contro la Reale Mutua per gara3 dei quarti di finale playoff. Palla a due alle ore 20.30 al Pala “Gianni Asti” di Torino.

Si tratta del quarto confronto tra le due squadre in meno di un mese tra fase a orologio e post season, il terzo in cinque giorni.

Il prepartita

L’allenatore Alessandro Lotesoriere ha dichiarato: “Entriamo in questa gara3 con la consapevolezza di aver prodotto tante cose buone che potranno tornarci utili, ma allo stesso tempo non dimentichiamo la forza di una squadra che finora ci ha posto innanzi a tre gare durissime e difficilissime. Torino resta una compagine forte e dai contenuti difficili e adesso si gioca a casa loro. Dovremo essere bravi a recuperare tutte le energie possibili sia dal punto di vista fisico che soprattutto mentale, con un approccio che dovrà essere ancora più umile e consapevole rispetto agli ultimi impegni”

Austin Tilghman (giocatore): “A questo punto della stagione e a questo punto della serie il risultato si basa molto sui dettagli. Le prime due sfide ci hanno dato fiducia ma non dobbiamo rilassarci, Torino è una squadra molto fisica, dovremo prestare attenzione ai rimbalzi e mantenere la stessa intensità difensiva cercando di contenere soprattutto i loro tiratori”

Biglietti settore ospiti

I biglietti per il settore ospiti possono essere acquistati il giorno della partita ai botteghini del Pala Asti e sono disponibili anche sul circuito vivaticket al seguente link:

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/g3-quarti-reale-mutua-basket-torino-basket-ravenna/180802

Diretta radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno (FM 96.8)

Oltre alla consueta diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/), gara3 sarà tramessa anche in diretta radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno, che ogni settimana dedica uno spazio al campionato di Serie A2 con la rubrica del venerdì “Weekend LNP”. La radiocronaca, a cura di Luca Bolognesi, andrà in onda sulle frequenze dell’emittente (FM 96.8 a Ravenna) e in diretta streaming su http://www.nettunobolognauno.it/

Aggiornamenti in tempo reale anche sui canali social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).