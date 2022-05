Marina di Ravenna. “Peter Pan in 3D” con grandi nomi, talenti emergenti e nuove collaborazioni

Peter Pan 3 D, una delle rassegne più originali della stagione estiva sui lidi ravennati e la riviera romagnola, giunge alla sua ottava edizione con un calendario ricco di nomi, eventi e collaborazioni. Come sempre sulla spiaggia del Peter Pan di Marina di Ravenna, il mercoledì sera, sotto la direzione artistica dell’infaticabile dj Luigi Bertaccini.

Ancora una volta in cartellone si intrecceranno nomi storici della scena musicale italiana, eccellenze locali, talenti emergenti. In particolare quest’anno prende il via anche una nuova collaborazione con l’Under, festival dedicato al movimento rap underground curato dal rapper ravennate Moder assieme al CISIM di Lido Adriano e LODC che per ben due serate sarà ospitato al Peter Pan: il 3 agosto ci sarà infatti Murubutu con la sua “Letteraraturarap” e il 10 agosto toccherà a “Davide Shorty in duo”, due artisti di assoluto rilievo della seguitissima scena rap nazionale.

Per quanto riguarda invece i nomi storici, basti dire che il 22 giugno si esibirà in duo Federico Fiumani, leader dei Diaframma, mentre il 6 luglio gli Assalti Frontali presenteranno il loro nuovo album ed il 27 luglio saranno di scena i Meganoidi.

Per la scena musicale romagnola l’ottava stagione sarà inaugurata il 15 giugno dalla creatività delicata di Giulio Cantore in trio (con ospiti internazionali), a seguire, i ravennati Sunset Radio il 29 giugno presenteranno il loro nuovo album in anteprima, mentre il 13 luglio arriva Nudha, il nuovo progetto di Sara Zaccarelli, con un album pieno di collaborazioni straordinarie; il 20 luglio vedrà il ritorno del Duo Bucolico con il nuovo album e per chiudere la stagione ecco il 23 agosto il progetto, celebratissimo, di Sara Jane Ghiotti dedicato a Piero Ciampi.

La formula, ormai consolidata e universalmente apprezzata, vedrà ancora una volta sia una parte di intervista o meglio chiacchierata curata da Luigi Bertaccini sia i brani live.

Dalle 20 la scelta musicale della serata sarà ad appannaggio dello staff di Melody Box che accompagnerà il pubblico con “La radio in spiaggia” condotta a turno da Filippo Aletti, Matteo Bocca, Matteo Calisesi, Marco Turci e lo stesso Bertaccini. Per chi lo desidera sarà possibile cenare in spiaggia.

Ecco il calendario completo:

15/06 GIULIO CANTORE

22/06 FEDERICO FIUMANI IN DUO

29/06 SUNSET RADIO

06/07 ASSALTI FRONTALI

13/07 NUDHA

20/07 DUO BUCOLICO

27/07 MEGANOIDI

03/08 MUBURUTU IN “LETTERATURARAP” IN COLL. CON UNDER FEST

10/08 SHORTY IN DUO IN COLL. CON UNDER FEST

23/08 SARA JANE GHIOTTI CANTA PIERO CIAMPI.