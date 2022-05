Sold out anche quest’anno per la Figurina di Bruno Neri con la maglia del Faenza. Verso le prossime iniziative

E’ stato boom anche quest’anno per la figurina solidale di Bruno Neri, il Calciatore Partigiano faentino, che dopo il sold out dell’anno scorso, ha visto una nuova stampa della figurina solidale, che raccoglie fondi per beneficenza, visto l’altissima richiesta da tutta Italia, con la maglia storica del Ca Faenza Calcio.

Anche quest’anno come lo scorso anno le 99 figurine solidali sono andate via bruciate sia a Faenza che con richieste da tutta Italia e dall’estero e sono

da oggi esaurite. Restano solo poche figurine di Bruno Neri con la maglia del Torino e della Fiorentina in una nuova stampa a grande richiesta dei tifosi delle due squadre visto il successo dello scorso anno e di quest’anno.

Gli organizzatori della figurina, coordinati dal MEI, insieme al Comune di Faenza stanno lavorando per mettere intorno a un tavolo tutti i soggetti coinvolti sulla figura di Bruno Neri per proseguire con altre iniziative come la realizzazione di un libro e di un docufilm.