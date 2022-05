Autoritratti di bambini. A Cotignola una mostra con oltre mille disegni grazie ai laboratori «A mano libera»

Venerdì 20 maggio alle 17.30 a palazzo Sforza a Cotignola, in corso Sforza 21, inaugura un’originale mostra composta da oltre mille disegni dal vero realizzati dai bambini nel corso di un ciclo di laboratori intitolato «A mano libera».

Il progetto, realizzato da Pamela Casadio e Alice Iaquinta dell’associazione Selvatica, ha visto coinvolti 218 bambini e bambine della primaria di Cotignola e 87 della primaria di Barbiano.

Cinque incontri per ciascuna classe che si sono svolti tra ottobre 2021 e febbraio 2022, partendo dal proprio autoritratto disegnato guardandosi allo specchio ed estendendosi ad altre parti del corpo: mani, piedi, scarpe, gambe per arrivare a quei dettagli che non si possono vedere se non davanti a uno specchio o in fotografia, oppure attraverso lo sguardo dell’altro: nei, peli, vene, i segni e la mappa della pelle. Dal corpo poi si è passati agli oggetti personali.

Disegni molto intimi che raccontano e descrivono non solo i gusti estetici dei bambini, ma anche il loro modo di essere, i loro sogni, la loro casa e le loro emozioni; poche regole per realizzarli, ma una rigorosa: vietata la gomma! Perché – come dicono Pamela e Alice – «imparare a fare i conti con i propri sbagli, accettarli e trasformarli in qualcosa di bello significa crescere».

L’iniziativa è a cura del Comune di Cotignola, del museo civico «Luigi Varoli» e della scuola Arti e mestieri, in collaborazione con l’associazione Selvatica e le scuole primarie «Angeli del Senio» di Cotignola e «Giosuè Carducci» di Barbiano.

L’esposizione rimarrà fruibile fino al 12 giugno con ingresso gratuito, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, venerdì dalle 16.30 alle 18.30, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Aperto anche il 2 giugno. Possibilità di aperture su prenotazione per le classi con visite guidate e laboratori di disegno al museo.

Per maggiori informazioni rivolgersi al 320 4364316, email museovaroli@comune.cotignola.ra.it.